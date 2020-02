Wirtschaft in Schwalmtal : Aussteller für Ausbildermesse 2020 gesucht

Schwalmtal Für 2020 werden mehr als 900 Jugendliche in der Achim-Besgen-Halle erwartet.

Die Gemeinde Schwalmtal plant erneut eine Ausbildermesse; dabei arbeitet sie mit dem Gewerbeverein Schwalmtal zusammen. Als Termin ist Mittwoch, 7. Oktober, vorgesehen. Die Veranstaltung soll in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal-Waldniel stattfinden. Dazu werden insgesamt rund 900 Schüler erwartet. Sie kommen nicht nur von den weiterführenden Schulen in Schwalmtal, sondern auch von Schulen in den Nachbargemeinden Brüggen und Niederkrüchten. Jetzt sucht die Gemeinde dafür Aussteller; ihre Zahl ist auf 30 beschränkt. Anmeldung von Firmen nimmt bis 13. März Maria Jenneßen unter Ruf 02163 946-198 entgegen.