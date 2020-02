Vorfall in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Viersen Die Unbekannten erbeuteten eine Spielekonsole und Werkzeuge.

Elektronische Geräte wie eine Spielekonsole und eine Bluetooth-Box sowie Werkzeuge sind bei einem Wohnungseinbruch erbeutet worden. Laut Polizei sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 13 und 22 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ratsallee in Viersen eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungseingangstür. Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Kripo an unter der Telefonnummer 02162 377-0.