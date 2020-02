Niederkrüchten : Gespräche über die Grenze hinweg bei Hering und Lachs

Niederkrüchten Die SPD in Brüggen und die CDU in Niederkrüchten luden ihre Mitglieder zum Aschermittwochs-Fischessen ein.

Es wäre schade gewesen, wenn die CDU Niederkrüchten das Aschermittwochs-Treffen abgesagt hätte. Wegen der Corona-Fälle im benachbarten Kreis Heinsberg hatte man das in Erwägung gezogen. Rund 70 CDU-Mitglieder waren der Einladung des Vorsitzenden Reinhardt Lüger in die Gaststätte Zur Post gefolgt. Landrat Andreas Coenen (CDU), der später aus Schwalmtal hinzukam, bestätigte die Entscheidung und riet zur Besonnenheit.

Zum Aschermittwochs-Fischessen waren auch Freunde aus Roermond nach Niederkrüchten gekommen. Angely Waajen-Crins (CDA Roermond), die als Kind Deutsch bei „Pan Tau“ und „Das feuerrote Spielmobil“ gelernt hatte, kündigte für die N 280, die Verlängerung der A 52 auf niederländischer Seite Investitionen für 56 Millionen Euro an. Sie sprach eine Einladung zur Zusammenarbeit aus. Als bilaterales Problem nannte sie die Wohnungssituation. In den Niederlanden sei Wohnen teurer als in Deutschland. Deswegen würden viele Leiharbeiter aus Osteuropa in deutschen Städten untergebracht. Das sei ein Problem.