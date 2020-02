Von Kempen nach Dülken : Umzug des Kreisarchivs wohl bis Ende 2021

Noch ist das Kreisarchiv in der Kempener Burg untergebracht. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Viersen Das Kreisarchiv zieht voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 aus seinem derzeitigen Domizil, der Kempener Burg, in den Neubau am Ransberg in Viersen-Dülken um. Dieses Zeitfenster nannte Bruno Wesch, Leiter des Gebäudemanagements beim Kreis Viersen, am Mittwochabend bei der Sitzung des Kreiskulturausschusses im Freilichtmuseum in Grefrath.