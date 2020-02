Hockey : Meisterschaft ohne Lokalmatador

Hockey Der GHTC richtet in seiner Halle die nationalen Titelkämpfe der A-Knaben aus. Der eigene Nachwuchs hat den Sprung in das Finalturnier indes verpasst.

Am Wochenende wird beim Gladbacher HTC ein Deutscher Meister ermittelt. Der Verein richtet in seiner Halle die Titelkämpfe der A-Knaben aus. Die besten acht Teams der Jahrgänge 2005 und 2006 haben sich für die Endrunde qualifiziert und streben nationale Ehren an. Auch der GHTC wäre gern mit seinen Knaben dabei gewesen, hat aber bei der Westdeutschen Endrunde als Sechster den Sprung ins Finalturnier verpasst. Stattdessen sind aus dem Westen der Düsseldorfer HC und Rot-Weiss Köln dabei.

Jan Klatt gehört zum Organisationsteam des GHTC. Foto: Wolfgang Quednau/Quedna, Wolfgang

GHTC-Trainer Felix Krause ärgert sich, wenn er an die verpasste Chance bei der Westdeutschen Endrunde nachdenkt: „Wenn man bedenkt, dass wir in der Vorrunde gegen Köln einmal gewonnen und einmal Remis gespielt haben, zeigt das, dass wir es hätten packen können. Doch leider hatten wir in der Endrunde nicht das Glück auf unserer Seite. Ich bin mir sicher, dass es die Jungs, die sehr talentiert sind, als verschworener Haufen in Zukunft mal zu einer Deutschen Endrunde schaffen.“

Jetzt können die GHTC-Talente aber nur zuschauen. Neben Düsseldorf und Köln haben sich noch der Mannheimer HC, der Rüsselsheimer RK, der Münchner SC, die Zehlendorfer Wespen Berlin, sowie die Hamburger Teams Harvestehuder THC und Club an der Alster qualifiziert. Gut möglich, dass sich in den Teams die zukünftigen Hockeystars tummeln, die 2024 (Paris) und 2028 (Los Angeles) bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Vor 13 Jahren, als der GHTC mit seinen A-Knaben seine bis dato letzte Deutsche Meisterschaft gewann, standen seinerzeit Mats Grambusch, Didi Linnekogel und Mathias Müller in den Kadern. 2007 noch hoffnungsvolle Talente, kennt die Nationalspieler heute ganz Hockey-Deutschland.

Das erste Spiel beginnt am Samstag um 11 Uhr, das Endspiel um den begehrten „blauen Wimpel“ wird Sonntag um 13.20 Uhr angepfiffen. Die Organisation des Events ist auf vielen Schultern im GHTC verteilt. Dazu gehören ein Fahrdienst, die Mannschaftsbetreuung, alles rund um Liveticker und Social Media, Ballkinder und die Verköstigung von Mannschaften und Gästen.