Brauchtum in Brüggen : Karnevalsvereine müssen für die Session planen

In Brüggen werden die Karnevalisten in der kommenden Woche weitere Überlegungen für die Session 2020/21 anstellen. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Brüggen Eigentlich müssten die Brüggener Karnevalsvereine jetzt für die Session 2020/21 planen. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten Versammlungen abgesagt werden. In der nächsten Woche soll es Gespräche geben.

Bei den Brachter Wasserratten sollte bei einer Mitgliederversammlung, die verschoben wurde, eigentlich ein neuer Vorstand gewählt werden. Nun will sich der noch aktive Vorstand im Garten von Franz-Josef Knops treffen, über die kommende Session und die Wahl eines neuen Kinderprinzenpaares sprechen. „Ein Verein wie unserer kann eine Session nicht ohne Sponsoren bestreiten“, so Knops. „Da wissen wir auch nicht, wie trotz der Corona-Schwierigkeiten die Spendenbereitschaft sein wird.“ Zum Glück würden die Brachter Wasserratten nicht mit externen Kräften arbeiten, so dass man an Verträge gebunden wäre. Aber Knops überlegt auch, was ausfallende Veranstaltungen etwa für den Brachter Bürgersaal bedeuten würden, der ja ebenso von Einnahmen abhängig ist. Die Brüggener Karnevalsgesellschaft ist zurzeit noch ruhend gestellt. „Die Jahreshauptversammlung hat noch nicht stattgefunden, dort sollte über die Session 2020/21 gesprochen werden“, sagt der Ehrenvorsitzende Klaus Schmitz.