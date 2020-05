Erziehung in Niederkrüchten : Erzieherin dreht Videos für Kinder in Küche und Wald

Erzieherin dreht Videos für Kinder in Küche und Wald

Erziehung in Niederkrüchten

Niederkrüchten Idee gegen Langeweile: Erzieherin Nicole Siegers und ihre Familie drehen kleine Videofilme mit Liedern, Rezepten und Spielen. Sie sollen die Kinder der Kita Unter’m Regenbogen in Elmpt unterhalten.

Nur Notbetreuung für einige wenige Kinder, die anderen Jungen und Mädchen müssen vorerst Zuhause bleiben. Für diese Kindergarten-Kinder können die Tage lang und langweilig werden. Das gilt auch für die Erzieherinnen, auch sie vermissen den gewohnten Alltag. Nicole Siegers ist eine von ihnen. Sie setzt auf Kreativität in der Corona-Krise. Dazu gehören etwa Videos aus ihrem Zuhause, in denen Küchenutensilien zu Instrumenten werden, oder eine Waldrallye.

Seit 2002 arbeitet Siegers als Erzieherin in der Kindertagesstätte „Unter’m Regenbogen“ in Niederkrüchten-Elmpt. Seit Mitte März ist sie im Homeoffice. „Ich vermisse die Arbeit und die Kinder“, erzählt sie. In einer der letzten Teamsitzungen, die noch möglich waren, stellte sie ihren Kolleginnen ihre Idee der Videos für die Mädchen und Jungen vor. Alle waren davon angetan. „Ich bin froh, dass ich das machen kann“, sagt die Erzieherin.