Nach Einbruch in Viersen : Tresor mit Gold im Wald gefunden

Der massive Metallschrank war aufgeflext worden. Er lag im Wald. Foto: Polizei

Viersen Der Tresor, der am Mittwoch bei einem Einbruch in Helenabrunn gestohlen wurde, ist gefunden worden: Ein Spaziergänger meldete sich am Freitag bei der Polizei in Meerbusch und teilte mit, dass im Waldgebiet „Meerer Busch“ in Büderich ein Tresor liege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Noch im Tresor fand die Polizei Schmuckstücke aus Gold und weitere Wertgegenstände sowie Unterlagen, wodurch der Tresor dem Einbruch an der Helenenstraße in Viersen zugeordnet werden konnte. Vier maskierte Personen waren dort am Mittwoch gegen 12 Uhr von einer Zeugin beobachtet worden, als sie den Tresor in ein Auto luden. Die Maskierten flüchteten in einem dunklen Wagen, den eine fünfte Person steuerte. Laut Polizei ergaben sich nun Hinweise auf einen dunklen BMW, der in den Abend- oder Nachtstunden am Donnerstag, 7. Mai, im „Meerer Busch“ gewesen sein soll. Hinweise erbittet die Kripo in Dülken unter Telefon 02162 3770.

(biro)