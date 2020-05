Corona in Viersen : Städtische Galerie öffnet wieder

Corona in Viersen

Zur virtuellen Eröffnung der Ausstellung „Schwarz Weiß II“ wurde die Städtische Galerie im Park mit einer Videoinstallation illuminiert. Ab Sonntag können die Werke erstmals in natura betrachtet werden. Foto: Jan Philipp Huss

Viersen Die Städtische Galerie im Park öffnet ihre Türen ab Sonntag, 10. Mai, wieder zu den gewohnten Zeiten. Besucher können sich dann erstmals die im April im Internet eröffnete Ausstellung „Schwarz Weiß II“ ansehen.

Jeweils bis zu 20 Gäste gleichzeitig dürfen in die Galerie am Rathauspark. Durch die Beschränkung der Anzahl kann der Mindestabstand von zwei Metern im Gebäude problemlos eingehalten werden. Wer die Kunstwerke der zehn zeitgenössischen Künstler und die zahlreichen Grafiken aus der städtischen Sammlung aus der Nähe betrachten will, muss eine selbst mitgebrachte Mund-Nase-Bedeckung tragen.