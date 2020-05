Brüggen : So locker war der erste Tag im Tierpark

Entspannte Besucher, ein glückliches Team, neugierige Tiere und viel Spielspaß für die Kinder: Am Donnerstag hatte der Natur- und Tierpark Brüggen erstmal wieder geöffnet. Probleme mit den Corona-Regeln gab es dort nicht.

In der braunen Tüte knistert es verheißungsvoll. Ein Geräusch, das Ziegennachwuchs Max und Macchiato neugierig an den Zaun kommen lässt, sie schieben ihre weichen Nasen an das Gitter. Charlotte und Matheo greifen in die Tüte, holen das Futter für die beiden kleinen Ziegen heraus. „Wir freuen uns so. Seit März haben wir darauf gewartet, endlich wieder in den Tierpark gehen zu können. Es ist einfach super“, sagt ihre Mutter.