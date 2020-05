Dudelsack-Band aus Wassenberg-Myhl : Lob und Dank für die „Corona-Engel“

Myhl Mitglieder der Dudelsack-Band Castle Pipers aus Myhl spielen in der Region für Bewohner und Mitarbeiter von Senioren- und Behindertenheimen. Die Resonanz, die sie dafür erhalten, lässt die Musiker nicht kalt.

Auftritte in der Region und mittlerweile auch weit darüber hinaus sind für die 2012 in Myhl gegründete Dudelsack-Band Castle Pipers längst Routine. Seit rund vier Wochen ist die Pipe-and-Drum-Band allerdings auf einer Tournee der ganz besonderen Art. Und die stellt, was die Resonanz der Zuhörer anbelangt, nach den Worten des Vorsitzenden Patrick Barten alles bisher Erlebte in den Schatten. Rund 25 Auftritte vor Senioren-, Behindertenheimen und Krankenhäusern der Region haben die rund 20-köpfigen Castle Pipers, aufgeteilt in Kleingruppen, schon absolviert. Und die Resonanz ist so riesig, dass bereits weitere rund 45 Anfragen vorliegen.