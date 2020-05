Rettungsdienst im Kreis Viersen : Stadtrat stimmt Übergang der Leitstelle auf Kreis zu

Blick in die Kreisleitstelle an der Gerberstraße in Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Vom 1. Juni an betreibt der Kreis Viersen die Kreisleitstelle mit eigenem Personal. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller machte deutlich, dass sie die neue Zuständigkeit kritisch sieht.

Der Viersener Stadtrat hat nach monatelangen Diskussionen den Weg dafür frei gemacht, dass die Kreisleitstelle künftig komplett vom Kreis Viersen betrieben wird und die Stadt Viersen nicht mehr die Dienstaufsicht übers Personal hat. Ursprünglich war der Übergang bereits zum Jahresanfang geplant. Nun werden die Disponenten in der Leitstelle vom 1. Juni an nicht mehr bei der Stadt Viersen beschäftigt, sondern beim Kreis. Damit endet eine jahrzehntelange Praxis – und Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) machte deutlich, dass sie die Neuerung für wenig sinnvoll hält.

„Seitens der Verwaltung wird bedauert, dass die mehr als 34 Jahre dauernde erfolgreiche Zusammenarbeit in Form der Personalgestellung damit zu Ende geht“, erklärte sie in der Beschlussvorlage für den Rat. „Hierdurch entfallen nun auch die durch die Personalgestellung vorhandenen Synergieeffekte, wie zum Beispiel der Erhalt des Praxisbezuges der Leitstellenmitarbeiter zu Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätzen sowie eine flexible Dienstplanung insbesondere bei Krankheitsausfällen.“ Auch die personelle Verstärkung aus dem Alarmdienst der Leitstelle in besonderen Unwetter- oder Einsatzlagen sei bislang ein Argument gewesen, die Kreisleitstelle bei der Stadt Viersen einzurichten, da sie über eine freiwillige, mit hauptamtlichem Personal betriebene Feuerwehr verfügt. Anemüller: „Darüber hinaus besitzt dieses Modell für viele Bewerber eine besondere Attraktivität, was gerade in einer Zeit bedeutsam ist, in der es zunehmend schwierig ist, neues Personal zu gewinnen.“