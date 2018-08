Brüggen: Die Hitze tierisch genießen im Naturpark

Brüggen Den meisten Bewohnern des Brüggener Tierparks gefällt das Wetter

Die Erdmännchen haben bei der Wärme zurzeit keine Rotlichtlampe nötig. Sie toben, klettern und spielen. Wenn sie dann doch etwas Ruhe oder Schatten haben möchten, gibt es genug Höhlen, in die sie sich zurückziehen können. Auch der Leguan mag es heiß, bei 15 Grad wird es ihm schon kalt. Ihm sieht man nicht an, was er von den aktuellen Außentemperaturen hält, er liegt gemütlich unter seiner Rotlichtlampe und versucht, sich nicht über die ebenfalls in der Voliere wohnenden Unzertrennlichen aufzuregen. Die munteren Zwergpapageien mopsen ihm gerne schon mal das Obst vor der Nase weg. Im Schlangenhaus muss täglich zweimal gesprüht werden, damit die Luftfeuchtigkeit hoch bleibt und das richtige Klima herrscht.