Trinkwasser: Hitze: Wasserverbrauch steigt in Viersen um 54 Prozent

In diesen heißen Tagen werden in Viersen täglich 20 Millionen Liter Trinkwasser verbraucht. Foto: dpa/Oliver Berg

Viersen Durch die sommerlichen Temperaturen ist der Trinkwasserverbrauch im Juli stark angestiegen.

In Viersen muss sich auch bei großer Hitze niemand um das Trinkwasser sorgen. Darauf weist die NEW Niederrhein-Wasser hin. „Wir haben genug Grundwasser, um alle Kunden mit Trinkwasser in hervorragender Qualität zu versorgen“, sagt Geschäftsführer Detlef Schumacher. Der Vorteil des Grundwassers sei, dass es auch an den heißen Tagen kühl und frisch aus dem Wasserhahn kommt. Der tägliche Wasserverbrauch in Viersen liegt im Durchschnitt bei 13 Millionen Litern pro Tag. Bei den derzeit sommerlichen Temperaturen liegt er aktuell bei 20 Millionen Litern täglich. Signifikant ist, dass der Wasserverbrauch laut NEW deutlich zwischen 19 und 22 Uhr ansteigt. Dies dürfte ein Indiz für die Gartenbewässerung sein.