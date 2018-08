Traditionsunternehmen: Bäckerei Pesch meldet Insolvenz an

Viersen Eine der ältesten und größten Bäckereiketten Viersens hat wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Pesch Backwaren KG hält den Betrieb aber aufrecht und erwägt, einzelne Filialen zu verkaufen

Die Bäckereikette, 1886 in Viersen gegründet, unterhält zurzeit 27 Filialen in der Region, mehr als ein Drittel davon in Mönchengladbach. In wirtschaftliche Schieflage geriet das Familienunternehmen durch eine Expansion im vergangenen Jahr. „Vier neue Filialen wurden gegründet“, berichtet Anwalt Potrafke. „Allerdings konnten die Filialen die in sie gesteckten Erwartungen in keiner Weise erfüllen. Dies führte dazu, dass mehr Liquidität verbraucht wurde, als die erfolgreichen Filialen verdienen konnten.“ Die Gesellschafter könnten die so entstandenen „Altlasten“ nicht allein bewältigen.