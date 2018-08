Die Stadt Viersen stellt ihr Kulturprogramm für die Spielzeit 2018/ 2019 vor

VIERSEN Das städtische Kulturprogramm bietet in der neuen Spielzeit für jeden Kunstgeschmack hochklassige Veranstaltungen: Von Ballett über Kabarett bis zu märchenhaftem Theater. Gefragt ist bereits jetzt das Weihnachtsprogramm

Karten Der Kauf von Abos ist ab sofort möglich. Für beide Konzertreihen sind noch Abonnements verfügbar. Der Einzelkartenverkauf beginnt am 16. August, der für die Wahl-Abonnenten am 9. August.

Trotz der sommerlichen Temperaturen ist im Ticketing gerade besonders das Weihnachtsprogramm gefragt. „Dazu gehört die Detmolder Inszenierung von ,Hänsel und Gretel‘, ein absolutes Familienstück“, so Baggen. „Die Oper orientiert sich an der ursprünglichen Fassung, ohne dabei altbacken zu sein.“

Am 18. Dezember präsentieren die Berlin Comedian Harmonists ihr Weihnachtskonzert „Warten aufs Christkind“. Ein Highlight im Bereich der Reihe „Kultur extra“ sei das erneute Weihnachtskonzert der Gruppe Wildes Holz: Am 8. Dezember verbinden drei Männer mit Flöte, Gitarre und Kontrabass Trash mit Romantik, Disko mit Klassik und Rock.

Ebenfalls von Kunden angefragt war der Magier Nicolai Friedrich, der nun am 3. Mai nach Viersen kommt: „Wir arbeiten gern mit Crossover-Angeboten und haben da ein kompetentes Publikum“, erklärt Baggen. Dem Musiker Falco ist ein Musical gewidmet, das am 8. Januar gezeigt wird: Die zweistündige Show zeigt das rasante Leben des Popstars.

Für Familien gibt es zwei Abos zur Auswahl: „Das Kulturkarussel hat in der neuen Spielzeit den Schwerpunkt Märchen“, so Baggen. Es werden „Ritter Rost und der Schrottkönig“ und „Das hässliche Entlein“ gezeigt. Besonders freue sich das Team auf „Das Rotkäppchen“, das als Lichtspiel auf die Bühne gebracht wird.

Bekannte Solisten und Dirigenten prägen die Konzertprogramme, darunter Olga Schepa (6. Dezember) und Andrew Tyson (31. Oktober) am Klavier sowie Philippe Herreweghe, Leiter des Orchestre des Champs-Élysées oder Reinhard Goebel, Leiter des WDR Sinfonieorchesters Köln. „Dies ist quasi das Jahr der großen Dirigenten“, so Schrömbges. „Sicher: Wir leisten uns hier etwas“, so Schrömbges. „Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir damit ein Magnet für das städtische Leben sind. Die Kultur ist ein Baustein, um sich in Viersen wohl zu fühlen.“