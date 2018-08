Brüggen: Abgebrannter Bücherschrank in Bracht wird ersetzt

Abgebrannter Bücherschrank in Bracht wird ersetzt

Der Bücherschrank wurde am 27. Juli 2018 von unbekannten Tätern angezündet. Foto: Birgit Sroka

brüggen Mitte August soll auf dem Vorplatz des „Café Bürgermeisteramt“ ein neuer Bücherschrank aufgebaut werden. Innogy, Sponsor des abgebrannten Schranks, springt in die Bresche und stellt einen neuen Schrank zur Verfügung.

In der Nacht zum 27. Juli wurde der Brachter Bücherschrank in Brand gesetzt. Die Brachter Bürger, die den Schrank gerne und oft genutzt hatten, sind immer noch erschüttert.

„Wir können froh sein, dass Innogy nochmal so großzügig ist und einen neuen Schrank aufstellen wird. Normalerweise wäre das Sache der Gemeinde“, sagt Kämmerer Oliver Mankowski. Er dankt auch der Bücherpatin Silke Beckstedde für ihr Engagement und ihr Übergangsangebot. Im ehemaligen Bürgermeisteramt wurde ein großes Regal mit Büchern gefüllt. Diese können mittwochs bis freitags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8 bis 18 Uhr ausgeliehen oder getauscht werden. Dabei sind bis jetzt Kinder- und Jugendbücher, Kochbücher, Romane und Ratgeber.

Fürs Übergangsangebot spendete die örtliche KAB rund 45 Bücher und Privatleute gaben bis jetzt weitere 20 Bücher ab. Die Bücherpatin macht darauf aufmerksam, dass jeder Bücherfreund in das Café kommen kann und am Bücherregal stöbern kann: „Es herrscht kein Verzehrzwang.“ Als direkte Anwohnerin wird sie oft auf den Brand angesprochen. Durch ihr beherztes Eingreifen mit dem Feuerlöscher wurde wahrscheinlich Schlimmeres vermieden. „Ich sehe, dass die Bürger gerade hier am Platz mehr beobachten und sich verstärkt umschauen. Sie wirken aufmerksamer“, sagt Beckstedde.