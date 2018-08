„Ferien-Intensiv-Training – FIT in Deutsch“ in Viersen-Süchteln

Süchteln 22 Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund verzichteten freiwillig für das „Ferien-Intensiv-Training – FIT in Deutsch“ auf zwei Wochen ihrer Sommerferien. Dabei ging es nicht nur um Sprachkompetenz

Das „Ferien-Intensiv-Training – FIT in Deutsch“ ist ein Pilotprojekt für neu zugewanderte Schüler, dessen Trägerin die Stadt Viersen ist. Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen unterstützt die Stadt durch pädagogische Beratung. 22 Jungen und Mädchen zwischen zehn und 17 Jahren mit Migrationshintergrund, die verschiedene Schulen in der Stadt besuchen, meldeten sich freiwillig zum Verbessern ihrer Deutschkenntnisse.

Ausbau Vor Ende der Sommerferien wird die Maßnahme bewertet. Dann wird entschieden, ob sie in den nächsten Ferien fortgeführt oder gar ausgebaut wird.

Zertifikat Am Ende der zwei Wochen erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Die jungen Teilnehmer verzichteten dafür auf zwei Wochen ihrer Sommerferien, trafen sich jeden Tag morgens zum gemeinsam organisierten Frühstück in der Johannes-Kepler-Realschule in Süchteln, deren stellvertretender Schulleiter Thomas Küpper sich freute, ihnen in ihren Bemühungen beizustehen. Beim Frühstück stand hier die Weitergabe von Ritualen und Werten im Mittelpunkt. Außerdem sollten die Schüler lernen, wie wichtig ein ausgewogenes Frühstück ist.