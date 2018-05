Brüggen : Unfall an Spielgerät im Tierpark: Betreiber erstattet Anzeige

Brüggen Anfang Mai hat sich ein Vierjähriger an einer Attraktion im Brüggener Tierpark verletzt. Der Inhaber geht von einer Manipulation des Geräts aus

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Zuew

In einem Video ist zu sehen, wie ein Junge in einem grünen Frosch aus Kunststoff sitzt. Ein Zugmechanismus aus Ketten und Seilen zieht das Gefährt an Schienen einige Meter hoch, dann saust das Gefährt runter - und stockt noch vor dem Wasser. Dann endet die Aufnahme. "Die Eltern eines anderen Kindes haben den Vorfall mitbekommen", sagt der 35-jährige Vater des Vierjährigen im Video. "Sie sagten, das Gerät hätte schon vorher nicht richtig funktioniert."

Der Vorfall ereignete sich im Tierpark in Brüggen. Mit Frau und Kind, so schildert er Vater, habe er dies am Kassenhäuschen gemeldet. "Es hieß dann, dass sich ,die Seile vermutlich wieder verheddert haben'", berichtet der Viersener. Er ist empört: "Es kam keine Entschuldigung, überhaupt nichts." Ein Zahnarzt soll festgestellt haben, dass sich durch den Aufprall zwei Zähne des Jungen durch den Aufprall lockerten und das Lippenbändchen riss.

Tierpark-Inhaber Stephan Kerren geht davon aus, dass ein Unbekannter die Seile an der Attraktion manipuliert haben muss. Er hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. "Auf dem Video ist klar zu sehen, dass die Seile sich in einer falschen Position auf den Rollen befinden", sagt Kerren. "Dies kann nicht von selbst passiert sein." Zwar könnten Seile von der Rolle springen, wenn das Gerät nicht in Bewegung ist - eine Nutzung des Gerätes sei dann aber nicht mehr möglich. Erst, wenn jemand das richtige Seil unter die Rolle an den Schienen legt, funktioniere das Gerät wieder.



zurück

weiter

Auf einem Schild neben der Anlage steht die Bedienungsanleitung, aber auch der Hinweis, nicht hinter die Barrieren oder den Zaun der Anlage zu gehen. "Es muss jemand, unmittelbar bevor der Herr seinen Sohn in den Wagen gesetzt hat, das falsche Seil unter die Rolle gelegt haben", sagt Kerren. Dazu müsse jemand dorthin geklettert sein.

Während der Vater die Schuld für den Unfall beim Betreiber des Parks sieht, wehrt sich Kerren gegen die Vorwürfe: "Wir haben zwei Spielplatz-Sachverständige, die speziell ausgebildet sind." Viele Spielgeräte, darunter auch die Frosch-Attraktion, seien zwar teils vor Jahrzehnten aufgestellt worden, "werden aber regelmäßig gewartet und überprüft". Auch das Ordnungsamt führe im Park Kontrollen durch.

Kerren zufolge begehen die Sachverständigen des Tierparks den Spielplatz ein- bis zweimal pro Woche und kontrollieren die Geräte: "Wenn irgendwo Verschleiß oder Mängel festgestellt werden, wird das sofort repariert oder eine Ausbesserung in Auftrag gegeben." Eine regelmäßige Wartung der Frösche führe beispielsweise auch der Hersteller der Ersatzteile durch.

(juz)