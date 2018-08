Günter Bongartz absolviert mal wieder das Sportabzeichen

Die Bedingungen für das Sportabzeichen hatte der Viersener Günter Bongartz bereits für die 18. Wiederholung absolviert. Der 77-Jährige wollte aber den Beweis erbringen, dass, wenn einer körperlich fit ist, er die Disziplinen in noch nicht einmal zehn Minuten schaffen kann.

Bongartz erfüllte die Übungen bei der Sportabzeichenabnahme des M. Gladbacher TV 1848 vor zwei Übungsleitern auf der vereinseigenen Anlage am Bökelberg in Mönchengladbach mit 200 Metern Schwimmen in sechs Minuten und einer Sekunde, im Standweitsprung schaffte er 2,10 Meter, den 30-Metern-Sprint absolvierte Bongartz in fünf Sekunden, die Disziplin Schleuderball beendete er mit 27,20 Metern. „Damit erfüllte ich in meinem Alter alle Bedingungen für das goldene Sportabzeichen, die jedes Mal unter den Mindestleistungen für mein Alter lagen“, sagte Bongartz. Der Viersener betonte: „Die Gesamtzeit von neun Minuten und 46 Sekunden beinhaltet die Gesamtzeiten vom Start mit dem Schwimmen bis zum Abschluss mit dem Standweitsprung.“ Die erforderlichen Zwischenzeiten sind also schon eingerechnet. „Das dürfte für mein Alter einen Weltrekord darstellen. Wer macht schon so etwas Verrücktes?“, sagte Bongartz. Er überlegt, ob er seine Leistung nicht ins Guinnessbuch der Rekorde aufnehmen lässt.