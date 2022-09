Vorfälle in Viersen : Drei Brände — Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

In einem Fall geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. In den beiden anderen Fällen schließt sie Brandstiftung nach aktuellem Ermittlungsstand nicht aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach drei Bränden am Wochenende im Viersener Stadtgebiet. Am frühen Sonntagmorgen etwa brannte ein VW-Bus auf einer Wiese aus.

Polizei und Feuerwehr sind am Wochenende zu drei Bränden im Viersener Stadtgebiet alarmiert worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, sind am Samstag gegen 6 Uhr in einer Strohmiete an der Verlängerung der Breyeller Straße in Dülken etwa 100 aufgestapelte Rundballen abgebrannt. Die Polizei geht nach dem aktuellen Ermittlungsstand davon aus, dass die Strohmiete angezündet wurde.