Vorfall in Schwalmtal : Betrunkener 18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Schwalmtal Ein 18-Jähriger aus Viersen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der L 371 in Richtung Schwalmtal verunglückt. Er hatte sich betrunken hinters Steuer gesetzt.

(busch-) Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Viersen ist am Sonntag bei einem Unfall schwer, seine 19-jährige Beifahrerin aus Niederkrüchten leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Mann auf der L 371 in Richtung Schwalmtal unterwegs, als er gegen 2.30 Uhr rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto überschlug sich mehrfach. Fahrer und Beifahrerin konnten es allein verlassen. Während der Unfallaufnahme spürte der 18-Järhige starke Schmerzen. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, machten sie einen Atemalkoholtest; dieser ergab 1,1 Promille. Der 18-Jährige wurde in ein Hospital gebracht. Ihn erwartem eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und fahrlässiger Körperverletzung. Er musste den Führerschein abgeben, sein Auto wurde abgeschleppt.