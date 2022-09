„Das macht Spaß“ : So lief die erste „Nacht der Jugendkultur“ in Brüggen

Hier wurde den Jugendlichen gezeigt, wie Graffitis auf eine Leinwand gesprüht werden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Sie war feucht und fröhlich, die lange Nacht der Jugendkultur in Brüggen. Trotz des regnerischen Wetters konnten Jugendliche am Nikolausplatz zahleiche kreative Angebote ausprobieren. Was gut bei ihnen ankam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das macht Spaß“, sagte Stella während sie digital mit dem Programm „Tagtool“ ein selbstgemaltes Herz animierte. „Die Zeichnungen zu animieren, ist nicht schwer. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür.“ Die Elfjährige nahm an dem Medien-Workshop von Christian Spieß teil, der jetzt bei der ersten „Nacht der Jugendkultur“ in Brüggen angeboten wurde.

Die vier Jugendeinrichtungen der Gemeinde Brüggen – der Jugendtreff Born, das Kolibri, Secondhome und Streetwork Brüggen – haben zum Termin der landesweiten Jugendkultur-Aktion ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt. „Die Idee an der landesweiten Veranstaltung teilzunehmen, hatten wir Ende letzten Jahres“, erläuterte Fabian Stapper vom Jugendtreff Born. „Mit den Vorbereitungen haben wir bereits im Frühjahr gestartet.“

Von 18 Uhr bis Mitternacht konnten Kinder und Jugendliche auf dem Nikolausplatz in Brüggen eigene T-Shirts und Taschen bedrucken, Graffiti auf Leinwände sprühen, Steel-Drum spielen, Line-Art und digitales Zeichnen ausprobieren. Im Medien-Workshop haben die Kinder eine eigene Show mit Animationen erstellt, diese wurde auf den Nikolausplatz projiziert.

Im Steel-Drum-Workshop von Jürgen Lesker hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, das seltene Instrument auszuprobieren: „Das Besondere: Schon nach kurzer Zeit können die Kinder eigene Lieder spielen und haben ein Erfolgserlebnis“, sagte der Musiker. Wenige Meter weiter wurden bei Graffiti-Artist Johannes Veit fleißig die Sprühdosen eingesetzt: „Graffiti ist bei den Jugendlichen beliebt, da es ein körperliches Malen ist. Beim Sprühen ist man frei, es ist in erster Linie ein Gefühl.“ Julian sprühte gerade die ersten Farbakzente auf seine Leinwand: „Ich habe schon mal Graffiti gesprüht“, sagte der 14-Jährige. „Es ist eine Kunst für sich, man hat mehr Freiraum, steht und kann sich bewegen. Ich kann mir gut vorstellen, das regelmäßig zu machen.“ Auch der 14-jährige Bjarne hatte dabei viel Spaß: „Ich habe es noch nie zuvor gemacht, würde es aber auch gerne öfter machen.“