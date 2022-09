Verkaufsoffener Sonntag : Die Viersener Note fand großen Anklang

Es war ziemlich voll in der Viersener Innenstadt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Als Fest für die ganze Familie erwies sich die Veranstaltung am verkaufsoffenen Sonntag. Viele Besucher bummelten durch die Innenstadt. Dort war einiges los.

Programm auf gleich zwei Bühnen, jede Menge Abwechslung für Kinder, ein buntes Marktangebot und auch noch Einkaufen in Läden – bei der „Viersener Note“ traf das am Sonntag, 25. September, jetzt alles zusammen. Viele Besucher nutzten bei schönem spätsommerlichem Herbstwetter die Veranstaltung, die sich durch die Viersener Innenstadt zog und die kleine und große Besucher gleichermaßen ansprach.

Bei Alexander Kluck war sogar ein Handwerk live zu erleben. Der Niederkrüchtener bearbeitete an seiner Diamant-Nassschleifmaschine Messer. „Zunächst wird ein Messer winkelvermessen. Es muss im richtigen Winkel über die Schleifscheibe geführt werden. Das ist wichtig, damit die Schärfe überall gleich ist und der Kompromiss zwischen Schärfe und Stabilität des Messers stimmt. Ist der Winkel zu spitz wird das Messer zwar scharf, aber die Spitze wird zu dünn und damit instabil“, erklärte der Fachmann. Auch für den Wellenschliff war der Niederkrüchtener ausgerüstet. Gleich 15 verschiedene Wellenschliffsteine hatte Kluck dabei. Viele Zuschauer notierten sich indes, dass Kluck mit seinem Schleifangebot auf den Viersener Wochenmärkten anzutreffen ist. Schließlich war am Sonntag keiner mit seinen Küchenmessern im Gepäck angereist, wobei allerdings so mancher Viersener noch einmal nach Hause ging und seine Messer holte.