Feuerwehr löscht Brand in Niederkrüchten-Elmpt : Feuer an Strohpuppe war vermutlich gelegt

14 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Elmpt im Einsatz. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

Niederkrüchten In der Nacht von Sonntag, 25. September, auf Montag, 26. September, ist am Ortseingang von Elmpt, am Steinkenrather Weg, eine aus großen Rundballen gebaute Strohpuppe verbrannt, die als Werbung für ein Erntedankfest aufgebaut war.

Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil er den Brand bemerkt hatte. Die Strohfigur brannte lichterloh und war nicht zu retten. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr brauchte etwa eine Stunde, das Feuer zu löschen. Im Einsatz waren insgesamt 14 Kräfte mit zwei Löschfahrzeugen.

(RP)