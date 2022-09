Kindertheater in Schwalmtal : Beim Happy-End half das Publikum

Schwalmtal Nach drei Jahren Auftrittspause war die Spielfreude beim Theater PurPur groß. Wie es die jungen und älteren Zuschauer mit „Isidor wird Nachtgespenst“ begeisterte.

Hunderte Kinder stehen im Foyer der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal-Waldniel, lassen sich beim Schminken in Geister verwandeln, nehmen am schaurigen Malwettbewerb teil und freuen sich vor allem auf eines: auf den Beginn des Kindertheaterstücks „Isidor wird Nachtgespenst“.

Nach drei Jahren Corona-Pause konnte das Theater PurPur am Wochenende den rund 300 Besuchern wieder einen kurzweiligen Nachmittag bescheren. „Das Publikum war super und wir haben eine durchweg positive Resonanz bekommen. Alle hatten Sehnsucht nach unseren Theaterstücken“, sagte Leiterin Christiane Jost-Samual am Sonntag zufrieden. Und auch die Schauspielerinnen freuten sich, endlich wieder auftreten zu können.

In dem Mitmach-Theaterstück ging es gespenstisch drunter und drüber: Isidor Spukenburg (Tanja Hinsch), Henrietta Nachtschatten (Charlene West) und Wunibald von Schreckenschrei (Christiane Jost-Samuel) wollten Nachtgespenster werden. Doch dafür mussten die Geisterschüler noch viel von ihrem Professor Gänsehaut (Lucienne Loer) lernen. Durch einen falschen Zauber brachte Isidor nicht nur die Gespenster-Prüfung der Drei, sondern auch sich selbst in Gefahr. Sie sagte in einer Geisterstunde dreimal das verbotene Wort „Gruselwusel“. Um zu verhindern, dass Isidor sich in der nächsten Geisterstunde für immer in Nebelschwaden auflöst, musste er im großen Zauberbuch des Professors das Gegenmittel für den Zauber herausfinden.