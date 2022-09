Kriminalität in Viersen : Erneut Raubüberfall am Busbahnhof

Viersen Schon wieder ist es am Busbahnhof in Viersen zu einem Raubüberfall gekommen. Zwei Jugendliche nahmen einem 15-Jährigen seinen Pullover ab. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Mehrere Jugendliche haben in der Nähe des Viersener Busbahnhofs am Dienstagabend einen 15-Jährigen beraubt. Gegen 19.30 Uhr hätten sie den Viersener am Rathausmarkt zunächst in einen nicht einsehbaren Bereich geführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort forderten zwei unbekannte Tatverdächtige den Viersener auf, seinen Pullover auszuziehen und ihnen zu überlassen. „Nachdem der 15-Jährige dies verneinte, drohten die beiden Tatverdächtigen damit, ihn zu schlagen, sollte er der Aufforderung nicht nachkommen“, berichtete ein Polizeisprecher. Der Viersener habe daraufhin seinen Pullover ausgezogen und ihn beiden Jugendlichen übergeben. Anschließend konnte er die Örtlichkeit verlassen.