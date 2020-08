Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Reiserückkehrer positiv getestet

Kreis Viersen Aktuell sind im Kreis Viersen nachweislich 49 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Dem Kreis Viersen sind am Dienstag zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie eine Kreis-Sprecherin am Nachmittag mitteilte handelt es sich in beiden Fällen um Reiserückkehrer. Aktuell (Stand: Dienstag, 16 Uhr) sind 49 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert. In der Gemeinde Brüggen ist ein Mensch infiziert, seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 20 Fälle bekannt; in Nettetal gibt es aktuell elf Infizierte, insgesamt sind 69 Fälle bekannt, zwei Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. In Schwalmtal sind insgesamt 45 Fälle bekannt (zwei Verstorbene), aktuell sind drei Menschen infiziert. In Niederkrüchten gibt es 94 bestätigte Fälle (elf Verstorbene), drei Menschen sind aktuell nachweislich infiziert. In Viersen sind neun Menschen infiziert, 148 Fälle bekannt (fünf Verstorbene). Für das gesamte Kreisgebiet sind seit Beginn der Corona-Pandemie 809 Fälle bekannt; 37 Menschen, die infiziert waren, sind gestorben. 723 sind genesen. Aktuell befinden sich 118 Menschen im Kreis Viersen in häuslicher Isolierung. Die Zahl der neuen bestägten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist auf zwölf gestiegen.