Freizeit in Viersen : Neues zweites Zuhause für Kinder und Jugendliche

Freizeit in Viersen

Viersen Das ehemalige „Horizont“ am Willy-Brandt-Ring in Viersen soll wieder zu einem festen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche werden. Es hat auch einen neuen Namen bekommen.

Aus dem „Horizont“ ist das „Homebase 42“ geworden: Die Stadt Viersen hat das Kinder- und Jugendhaus am Willy-Brandt-Ring 42 in Viersen wieder eröffnet. Erste große Aktion ist der Ferienspaß des Jugendamtes, mit dem die Viersener Sommer-Akademie 2020 für Kinder und Jugendliche endet. „Das Haus wird ein Anlauf- und zugleich ein Ausgangspunkt für junge Leute sein“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Neben Angeboten vor Ort sollen vom Homebase 42 aus Aktivitäten des Jugendamtes etwa am Skate Plaza auf dem Hohen Busch koordiniert werden.