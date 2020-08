Spielplatz-Check in Viersen-Boisheim : Boisheims größter Spielplatz

Rutsche, Klettergerüst, Schaukel, Wipptiere, Sandkasten – der Spielplatz am Dorfer Feld in Boisheim. Foto: Martin Röse

Boisheim In Viersens kleinstem Stadtteil gibt es zwei Spielplätze. Einer liegt an der Straße Dorfer Feld. Um ein Spielgerät machen die Spielplatz-Checker diesmal lieber einen Bogen.

Wie gut sind Viersens Spielplätze? Das testen Benjamin (8), Maximilian (6) und Harvey (3) täglich für die RP-Leser. Heute: der Kinderspielplatz an der Straße Dorfer Feld in Boisheim.

Der Spielplatz Zwei Spielplätze gibt es in Boisheim, mit mehr als 1600 Quadratmetern ist der Platz am Dorfer Feld der größere. Alter Baumbestand spendet bei Hitze Schatten; neben den Geräten gibt es Landschaft für die Kinder – so schmiegt sich etwa die Rutsche an einen steilen Hügel.