Kostenpflichtiger Inhalt: Spielplatz-Check in Viersen-Bockert : So schön ist der Spielplatz im Jubiläumsgarten

Die Spiellandschaft Bockert in der Nähe der Hardter Straße umfasst knapp 7000 Quadratmeter Spielfläche – und zahlreiche Spielgeräte. Foto: Martin Röse

Viersen Die drei jungen Spielplatztester sind von der Spiellandschaft Bockert in Viersen begeistert. Warum das so ist – und ob andere Nutzer das auch so sehen – erklärt dieser Bericht.