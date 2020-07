Spielplatz-Check in Alt-Viersen : Ratten trüben das Spielvergnügen im Casinogarten

Einstimmiges Urteil der Spielplatz-Checker: Bestes Spielgerät im Casinogarten ist das Seilkarussell! Foto: Martin Röse

Viersen Diesmal im Spielplatz-Check: die rund 1200 Quadratmeter große Anlage im Casinogarten in Alt-Viersen. Dort gibt es viele Spielgeräte — aber auch ein Rattenproblem.

Wie gut sind Viersens Spielplätze? Das testen Benjamin (8), Maximilian (6) und Harvey (3) täglich für die RP-Leser. Heute: der Spielplatz im Casinogarten.

Der Spielplatz Mitten durchs Herz der Alt-Viersener Innenstadt schlängelt sich der Casinogarten, und am Rande des Parks – in der Ecke Richtung Haupt- und Bahnhofsstraße – liegt der knapp 1200 Quadratmeter große Spielplatz. Auf dem Platz ist fast immer was los. Auch an heißen sonnigen Tagen lässt es sich dort gut aushalten. Der alte Baumbestand spendet reichlich Schatten.

Die Geräte Gemessen an der Größe sind dort sehr viele Spielgeräte aufgestellt: eine Doppel-Schaukel, eine hölzerne Wippe, ein Wippgerät aus Metall, ein Karussel, ein Seilkarussel, ein hölzernes Klettergerüst in Schiffsform und ein hölzernes Kombigerät mit Rutsche und Hangelanlage. Dazu acht Bänke für Eltern und sechs Papierkörbe.

Benjamin ärgert sich: Eine der beiden Schaukeln auf dem Spielplatz im Casinogarten ist kaputt. Foto: Martin Röse

Das sagen die Spielplatz-Checker Die sind vor allen Dingen von zwei Spielgeräten fasziniert – das Schiff macht sie zu Piraten, der Platz am Steuerrad ist heiß begehrt. Und viel Zeit verbringen sie mit dem Eimer am Bug des Schiffs. An einer Kette ziehen sie Sand und Spielautos ins Boot. Liebe auf den zweiten Blick ist das Seilkarussel: Der Dreijährige entdeckt es zuerst, klettert hinein und hoch, lässt sich von seinen Brüdern anschubsen. Dann entdecken auch die beiden Großen, wie viel Spaß es machen kann, gleichzeitig zu klettern und sich zu drehen. „Das ist das Beste hier“, sagt Benjamin. Weniger Spaß macht das metallene Wippgerät: Wippen zwei gleichzeitg, ist die Gefahr hoch, dass einer abstürzt und sich die Schienbeine anschlägt. Ebenfalls auf der Negativ-Liste: eine der beiden Schaukeln ist seit Tagen kaputt.

Auf dem kleinen Hügel neben dem Spielplatz lässt sich prima in den Bäumen klettern. Foto: Martin Röse

Das sagen andere Eltern Jeden Tag sind im Sommer Sabrina Aretz, Jasmin Buschhausen und Sabrina Butt nachmittags mit ihren ein- bis 13-jährigen Kindern auf dem Platz. „Es gibt hier ein Rattenproblem“, berichtet Aretz. „Die kommen aus den Gebüschen sogar hier bis unter die Sitzbänke“, ergänzt Buschhausen. Außerdem würden die Papierkörbe zu selten geleert. In der Tat quillt der Papierkorb nahe dem Schiff über – allerdings sind die weiter entfernten Körbe fast leer. Was sich die Mütter wünschen: einen abgezäunten Bereich für Kleinkinder. „Die sausen sonst schneller, als man gucken kann, in den großen Park.“

(mrö)