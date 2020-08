Idyllischer Pausenort in Schwalmtal-Lüttelforst : Rastplatz und Wegekreuz für Lüttelforst

Nachbarn wie (v.l.) Heide Homberg, Gabriele Kleuters-Steffen, Birgit Kimmel, Günter Homberg und Ausflügler schätzen den neuen Platz. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Das Projekt „Neue Bänke für Lüttelforst“ wurde erweitert. Am sogenannten Kammelsweg stehen ein Tisch mit Sitzgruppe und eine Bank mit einem Wegekreuz. Welche Erinnerungen das Kreuz birgt.

Der Rastplatz am Kammelsweg in Lüttelforst ist mit Tisch und drei Bänken zum gemütliche Treffpunkt für Anwohner und Ausflügler geworden. Der Weg ist in keiner Karte verzeichnet; er liegt gegenüber der Hausnummer 131 un erinnert an die frühere Gaststätte Kammel. Ein Nachbar hat die Fläche bereit gestellt. Vor dem neun Rastplatz stehen eine Bank und ein Wegkreuz; dafür hat Jürgen Drengs das Grabkreuz des früheren Volksschulrektors Josef Schür restauriert. Daran befestigt ist ein Corpus, den Helmut Weitz gestaltet hat, der Künstler lebte bis zu seinem Tod 1966 in Lüttelforst.

Nachbarn wie Heide und Günter Homberg, Gabriele Kleuters-Steffen und Birgit Kimmel treffen sich gern an der neuen Sitzecke. Das Gelände wurde befestigt und bepflanzt; das Team des Bauhofes hat die Möbel fest verankert. Das ist nötig geworden“, sagt Ria van de Flierdt-Bonselsvon vom Forderverein. Einmal hatten Diebe versucht, eine Bank in Lüttelforst zu zerlegen. Jetzt sind alle Bänke fest verankert. Um den neuen Rastplatz haben sich die Bürgerstiftung Lüttelforst und der Förderverein Lüttelforst gekümmert; dabei halfen Spenden. Wegen der Corona-Pandemie habe man dort immer nur zu zweit arbeiten können. Vorgestellt werden die neuen Bänke jetzt bei den Natur- und Kulturtagenin Lüttelforst am Freitag, 14. August, 18 Uhr, Anmeldung Bonsels, Ruf: 02163 47870).

Weitere Angebote: Für Samstag, 8. August, sind Sechs- bis Nunnjährige von 14 bis 15.30 Uhr und Zehn- bis 13-Jährige von 16 bis 17 Uhr zum Selbstbehauptungstraining eingeladen (Anmeldung bei Barbara Goller, Ruf: 02163 8884415. Am Montag, 10. August, 18 bis 20 Uhr, gibt es eine Einführung in die Zen-Meditation (Lousberg-Zendo, Lüttelforst 326, Anmeldung: Ruf 02163 49727). Markus Heines von der Bio-Station lädt für Dienstag, 11. August, 10 bis 12 Uhr, zu einem Schwalm-Spaziergang auf der Spur des Bibers ein (Treffpunkt: Parkplatz Lüttelforster Mühle, Anmeldung bei Gabriele Kleuters-Steffen, Ruf 02163 49882). Am Mittwoch, 12. August, 18 bis 20 Uhr, ist das Radiomuseum in Lüttelforst 13 geöffnet (Anmeldung bei Bonels, Ruf: 012163 47870). Elke Bischofs und Peter Schiller verbinden Gehen und Schreiben auf einem „Pilgerweg“ in der Natur (Ort: Rastplatz in Lüttelforst gegenüber Haus-Nr. 131, Anmeldung: 02163 49540, maximal zehn Personen). Für Samstag, 15. August, 10 bis 17 Uhr, ist eine Radtour entlang der Gemeindegrenzen geplant (Treffpunkt: Wanderparkplatz an der Schomm, Anmeldung bei Bonsels, Ruf 02163 47870).

(busch-)