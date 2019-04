Apfelkönigin Melanie I. : Königlicher Empfang im Landtag

Tönisvorst Der Präsident des Landtages, André Kuper (Mitte), begrüßte am Donnerstag die amtierende Apfelkönigin aus Tönisvorst, Melanie Becker. Landtagsabgeordnete Britta Oellers (CDU, zweite von links) hatte sie nach Düsseldorf eingeladen.

Und Melanie I. war nicht mit leeren Händen gekommen. Sie brachte – natürlich – rund 200 Äpfel aus dem Tönisvorster Apfelanbaugebiet mit und lud zu einem Besuch in den gerade blühenden Plantagen ein. Auch für den Apfelblütenlauf am 28. April wurde geworben. Wirtschaftsförderer Markus Hergett (rechts) hatte auch einige Kostproben der neuen Tönisvorster Apfelpraline mitgebracht. Der Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen (links) staunte nicht schlecht, wie schnell die Äpfel in den Taschen der zahlreichen Besucher verschwanden.