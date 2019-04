St. Tönis : Werbering: Neues Team, neue Pläne

Dieser neue Vorstand will Veränderung (von links): Isabel Thiele (Frauenzimmer), Andrea Hermes (Blumen Hermes), Dennis Weber (Bodyarea), Judith Rüther-Zeiß (Tönisvorster Buchhandlung), Melanie Barth-Langenecker (Augenoptik Scholl) und Heike Werner (Hahlen, Nellesen et Jansen, Steuerberater). Foto: Werbering

St. Tönis Der Werbering St. Tönis hat einen neuen Vorstand. In nicht-öffentlicher Sitzung wurden sechs Kandidaten gewählt, die ein Vorstandsteam bilden. Nur ein Drittel der Mitglieder war bei der Versammlung anwesend.

Ob das ein guter Anfang für das neue Vorstandsteam des Werberings St. Tönis ist, bleibt abzuwarten: Die Öffentlichkeit wurde von der Versammlung am Dienstagabend im Ratssaal komplett ausgeschlossen, und von den knapp 100 Mitgliedern war gerade mal ein Drittel anwesend. Dabei ging es um das große Ganze: Seit einem Jahr sind Stefan Robben, der zwölf Jahre den Vorsitz der Händlergemeinschaft innehatte, sein Stellvertreter Rino Caruana und Finanzchef Uli Peeren auf der Suche nach Nachfolgern. Und nun, da sich endlich ein Team von fünf Frauen und einem Mann gefunden hat, das den Werbering in die Zukunft führen will, wird die Öffentlichkeit nicht mitgenommen, und das Interesse der Mitglieder lässt zu wünschen übrig.

Außerdem sollen die Veranstaltungen in der Innenstadt überdacht werden. Erste konkrete Ansagen gibt es dazu bereits: Künftig soll es maximal drei statt bisher vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr geben und damit auch ein Stadtfest weniger. Statt Sommerfest im September und Autoschau mit Frischemarkt im Oktober, werden diese beiden Feste im jährlichen Wechsel stattfinden, weiß Pressesprecherin Andrea Leuchten. Auch sollen die Stadtfeste künftig anders aufgestellt sein: Statt der bisherigen Markstände will das Vorstandsteam moderne Formen wie ein Street-Food-Festival mit Live-Musik organisieren. Darüber hinaus sollen die Feste ihrem Namen wieder mehr Ehre machen: „So soll der Frischemarkt an Frische zulegen. In der Überlegung sind unter anderem der längste Apfelkuchen und ein Erntedankgottesdienst“, sagt die Pressesprecherin. Noch in der Diskussion sei die Frage, ob St. Tönis einen Weihnachtsmarkt braucht, oder ob sich durch ein kulturell-orientiertes Fest in der Adventszeit ein Alleinstellungsmerkmal finden lässt.