Vorst : Feuerwehr-Musikzug probt schon fürs Weihnachtskonzert

Vorst Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich die 30 Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus des Löschzuges Vorst. Dabei konnte der Musikzug im Jahr 2018 auf immerhin 42 Auftritte zurückblicken.

Diese fanden bei den verschiedensten Anlässen wie etwa Schützenfeste, kirchliche Aktivitäten oder St. Martinszüge in Tönisvorst und der Umgebung statt. Hinzu kommen noch Auftritte im Rahmen von Jubilar-Ehrungen oder Geburtstagsständchen für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst. Ungewöhnlich war der Auftritt in der Partnerstadt Stare Maestro, es handelte sich um die erste Aufführung, zu der die Musiker samt ihren Instrumenten mit dem Flugzeug anreisten. Eine Ehrung gab es auch. So wurde Rolf Leichsenring für zehn Jahre Tätigkeit als Schriftführer im Vorstand ausgezeichnet.