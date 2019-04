Projekt der Hochschule Niederrhein : Ernährung im Seniorenhaus: Wissenschaft trifft Praxis

St. Tönis „Ernährung in einer vollstationären Pflegeeinrichtung“ hieß das Projekt, das Studierende der Ernährungswissenschaften der Hochschule Niederrhein gemeinsam mit dem Seniorenhaus Vorst der Alexianer Seniorenhilfe durchführten.

Im Herbst 2018 entwickelte Professor Dr. Norbert Ludwig, Lehrgebiet Ernährungsmedizin und Stoffwechselphysiologie an der Hochschule Niederrhein, die Idee, eine Seniorenpflegeeinrichtung aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kennenzulernen. 30 Studierende des sechsten Semesters sollten sich an dem Ernährungsprojekt, frei nach dem Motto „Wissenschaft trifft Praxis“, beteiligen.

Gemeinsam mit dem Leiter des Seniorenhauses Vorst, Claus Keultjes, und der Pflegedienstleiterin Doris Herold wurde das Projekt konkretisiert und in den vergangenen Wochen realisiert. Claus Keultjes beschreibt den ersten Teil des Projektes: „An zwei Tagen kochten und backten die Studierenden gemeinsam mit den Bewohnern. So hatten die Beteiligten die Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. In den zahlreichen und lebhaften Kontakten konnten sich die jungen Wissenschaftler ein gutes Bild vom Leben in einem Pflegeheim und von den Besonderheiten der Ernährung machen.“