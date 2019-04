St. Tönis : Nicht alle für Verdichtung der Innenstadt

In den Gärten zwischen Willicher und Benrader Straße könnte ein Neubau errichtet werden. Zwischen den Hausnummern 17 und 21 an der Benrader Straße in St. Tönis könnte die Einfahrt für den geplanten Neubau Platz finden. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Bauland statt Grünland ist das Motto der Stunde in St. Tönis. Sowohl zwischen Vorster Straße und Im Westend als auch zwischen Nordring und Willicher Straße sollen Gartengrundstücke bebaut werden.

Die Eigentümerin würde das für sie „überdimensionierte Gartengrundstück“ gerne an die Inhaber des Grundstücks Vorster Straße 142 verkaufen, die dort bauen wollen. Die Zufahrt zum neuen Baugrundstück soll über die Vorster Straße erfolgen. Die Bauherren würden dafür ihre Garage versetzen und so eine Einfahrt zwischen ihrem Haus und dem Nachbarhaus Vorster Straße 144 schaffen. Die Stadtverwaltung ist dagegen. Die vorhandenen Grundstücke seien in diesem Bereich „zwar groß, aber nicht überdimensioniert und stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den freistehenden Wohnhäusern“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Trotz der von allen angestrebten Innenstadtentwicklung seien „die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen“.