Vorst : In der Grundschule gab es vor den Ferien Monsteralarm

An der Vorster Grundschule am Amselweg wurde am Freitag das Mitmach-Hörspiel „Der Kinderfresser“ aufgeführt. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Vorst Robin ist ganz schön aufgeregt. Der Schüler der Klasse 4a hat die Aufgabe übernommen, das Gedicht, das in das Mitmach-Hörspiel „Der Kinderfresser“ einführt, vorzutragen. „Halte den Atem an, sei still, niemand kann es vorher wissen, was der Kinderfresser will“, liest der Neunjährige mit schauriger Stimme, und das Lampenfieber ist nach den ersten Worten wie weggeblasen.

Wie Robin haben auch Lene, Malya, Zoe und Magdalena ihren Auftritt auf der Bühne in der kleinen Schulaula vorher mit Klaus Strenge gut geübt. Strenge ist der Autor des Hörspiels „Der Kinderfresser“, das am letzten Schultag vor den Osterferien in der Schule aufgeführt wurde. Die 210 Vorster Grundschulkinder sahen die beiden Aufführungen und waren begeistert. „Das war schön, dass wir so viel mitmachen konnten“, findet Simon, und Nele mag Geschichten mit Geräuschen sowieso gerne. Und Geräusche gibt es viele beim „Kinderfresser“. Mit vorher ausgeteilten Plastiktüten machen die kleinen Zuhörer auf ein Zeichen von Projektleiterin Andrea Herrmann hin Regengeräusche, auch Donner und Wind lassen die Kinder an den richtigen Stellen durch den Raum rauschen. Das Knistern einer Plastikflasche klingt wie Monsterzähne, die sich am Bettgestell festhaken, und eine Holzklapper erinnert an die klappernden Knochen eines Skeletts. Richtig gruselig wird es aber nicht, obwohl das Monster unter dem Bett der Hauptfigur Cilly auf den ersten Eindruck schon etwas beängstigend wirkt.

Der Autor selber liest diesen Part und lässt dabei seine tiefe Stimme rollen. Auch andere Sprecherrollen übernehmen er und der Musiker Peter Wischermann, der außerdem eine spanische Laute spielt. Neben Leseparts mit verteilten Rollen, vielen Geräuschen und Musik gibt es außerdem noch Lichteffekte, die die Atmosphäre im Raum verändern. Alles in allem wirkt die Aufführung dadurch an manchen Stellen etwas überladen, und den Kindern fällt es teilweise schwer, sich auf die eigentliche Geschichte zu konzentrieren und den roten Faden nicht zu verlieren. Aber am Ende geht alles gut aus, denn das Monster unter Cillys Bett kann Angst in Mut verwandeln.