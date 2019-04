Vorst : Noch weiter Stillstand an Haus Brempt

Noch weiter Stillstand an Haus Brempt

Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei an Haus Brempt in Vorst soll mit Wohnhäusern bebaut werden. Foto: Heribert Brinkmann

Vorst Der geplante Bau von 34 Wohnungen auf dem Gelände am Haus Brempt im Vorster Ortskern verzögert sich weiter. Einige für den städtebaulichen Vertrag wichtige Festlegungen fehlen Politikern und Verwaltung noch.

Trotz seitenlanger Erläuterungen fehlen der Verwaltung und den Politikern noch einige wichtige Punkte im Vertrag zum Neubaugebiet um Haus Brempt in Vorst. „Wir können heute noch keinen städtebaulichen Beschluss fassen, weil Angaben fehlen“, sagt Fachbereichsleiterin Ina Bartmann im Planungsausschuss. Die Politiker bedauern das. „Es ist sehr schade, dass wir diesen Punkt nicht abarbeiten können“, findet Christiane Tille-Gander, Sprecherin der CDU-Fraktion, „wir würden gerne weiterkommen mit dem Bauvorhaben.“

Und so beschließen die Politiker, die fehlenden Punkte – dabei geht es um eine Fußgängerrampe zur Kirche hin, die nicht mehr als sechs Prozent Steigung haben darf, die verbindliche Begrünung der Flachdächer und die Festlegung, dass die Staffelgeschosse nur 75 Prozent der Größe der anderen Geschosse haben dürfen – festzuschreiben und den Bebauungsplan zu beschließen, sobald die Kriterien eingearbeitet sind.

Um 900 wurde das auf einer Motte angelegte Anwesen Haus Brempt erstmals erwähnt. Das heutige Gebäude stammt aus der Zeit um 1650, der Turm mit der barocken Haube ist aber älter. Das historische Gebäude soll das Neubaugebiet auch künftig dominieren. Um das Herrenhaus liegt ein parkartiges Gartengelände mit einer Teichanlage. Garten und Gebäude werden durch verschiedene Großbäume eingerahmt, was dem Ensemble die Charakteristik von Herrensitzen verleiht.

Geplant ist auf dem Grundstück der ehemaligen Gärtnerei am Haus Brempt (Kokenstraße) der Bau von fünf Wohngebäuden mit je sechs bis acht Wohneinheiten als Mehrfamilienhäuser. Das historische Herrenhaus Brempt selbst und dessen parkartige Gartenanlage bleiben von dem Bauvorhaben unberührt. Bis zu 34 Wohnungen sollen in den neuen Häusern entstehen. Die Nachfrage nach Wohnraum in Vorst ist groß. Besonders der Ortskern ist beliebt. Bei der Stadtverwaltung liegen bereits zahlreiche Anfragen vor.