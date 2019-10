Nahverkehr : Zustand der Bushaltestellen soll verbessert werden

Tönisvorst Menschen, die auf matschigem Untergrund ungeschützt im Regen stehen und auf den Bus warten, sind in Tönisvorst keine Seltenheit. Besonders an der Vorster Straße in Höhe des Landmaschinenhandels Moerschen sind die beiden Bushaltestellen in einem desolaten Zustand, und das, obwohl sie besonders hoch frequentiert sind.

Die CDU hat deshalb im Bau- und Verkehrsausschuss beantragt, dass die Stadt sich alle Bushaltestellen ansehen und eine Prioritätenliste erstellen soll, nach der die Haltestellen nach und nach erneuert werden sollen. „Außerdem bitten wir darum, dass geprüft wird, ob es Fördermittel für einen barrierefreien Umbau der Haltstellen gibt“, fügte Christian Rütten (CDU) im Ausschuss an. Die anderen Fraktionen stimmten zu. Die Stadt schlägt vor, die Dächer auf den neuen Haltestellen im Sinne des Klimaschutzes zu begrünen, wie es in der niederländischen Stadt Utrecht der Fall ist. Zunächst aber müssten Gespräche mit dem Verkehrsverband VRR geführt werden.

(wic)