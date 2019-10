Thema im Ausschuss : ADFC fordert mehr Abstellplätze für Fahrräder in St. Tönis und Vorst

Tönisvorst Fahrradstellplätze statt Autoparkplätze fordert der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, vor dem Rewe-Markt in St. Tönis. Die Fahrradparkplätze vor dem Eingang reichten nicht aus, schreibt Hartmut Genz vom ADFC in einem Antrag, der im Bau- und Verkehrsausschuss diskutiert wurde.

Auch bei den anderen vom ADFC vorgeschlagenen Plätzen für Räder wie etwa an der Hochstraße und auf der Marktstraße in St. Tönis, an der Kirche in Vorst, auf der Kuh-, Cleven- und Seulenstraße, haben Politiker und Stadt Bedenken. „Wir müssen erst prüfen, ob Radstellplätze die Durchfahrt der Feuerwehreinsatzwagen nicht behindern“, sagt Ralf Jeromin vom Fachbereich Ordnung. Auch seien die Wochenmärkte in den beiden Stadteilen zu berücksichtigen. „Und im Fall des Platzes an der Kirche in Vorst gehört uns das Grundstück nicht. Da müssen wir erst mit dem Eigentümer sprechen.“