St. Tönis : Tönisvorster Kinder unterstützen Tönisvorster Hilfe

St. Tönis Die Kinder der Katholischen Grundschule Schulstraße und des Katholischen Familienzentrums Marienheim haben der Tönisvorster Hilfe Obst und Gemüse gebracht.

Hübsch geschmückt ist der Altar in der Pfarrkirche St. Cornelius für den Erntedankgottesdienst, den die Kinder der Katholischen Grundschule (KGS) Schulstraße und des Katholischen Familienzentrums Marienheim jedes Jahr zusammen feiern. Aber die vielen Kohlsorten und die Paprika, die Äpfel und die Kürbisse dienen nicht nur der Dekoration. „Seit Jahren ist es Brauch, dass die Kinder die Lebensmittel nach dem Erntedankgottesdienst der Tönisvorster Hilfe bringen“, erklärt Birgit Andresen, Lehrerin an der KGS St. Tönis.

Und so ziehen auch in diesem Jahr etliche Grundschüler und Vorschulkinder mit Salaten und Äpfeln in der Hand, Tomaten und Kohlköpfen von der Kirche ins Marienheim, wo die Tönisvorster Hilfe alle zwei Wochen Lebensmittel an Bedürftige ausgibt. „Da werden sich die Menschen, die morgen zu uns kommen, aber freuen“, begrüßen Jürgen Beyer und Heinz Dahmen vom Vorstand des Hilfsvereins die Kinder.