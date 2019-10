Schulausschuss : Schulneubauten dauern länger

Tönisvorst Fast 14 Millionen Euro wird Tönisvorst bis 2023 in die Schulen investieren. Einige Arbeiten laufen bereits, andere sind in Planung. Im Schulausschuss berichtete die Verwaltung über den Sachstand. Die Politik zeigte sich unzufrieden.

Digitalisierung, Brandschutz, ein Anbau an die Grundschule Corneliusstraße, der Neubau eines Fachraumzentrums für die weiterführenden Schulen, Sanierung des Schulzentrums, Dacherneuerung am Schulgebäude Kirchenfeld – es ist eine lange Liste, die die Stadt als Schulträger vor der Brust hat, und es sind beachtliche Kosten, die da im Haushalt für die nächsten Jahre aufgelistet sind: Fast 14 Millionen Euro will Tönisvorst in den nächsten vier Jahren in die vier Grundschulen und die Ausstattung und Gebäude der beiden weiterführenden Schulen investieren. Im Schul- und Kulturausschuss stellte Abteilungsleiter Tobias Janseps die Schulprojekte des städtischen Gebäudemanagements vor.