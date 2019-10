Katholische Grundschule Schulstraße : Mobil macht Werbung für Sternsinger

In einem offenen Anhänger erfahren die Kinder viel über die Arbeit der Sternsinger und die Situation im Libanon. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Zum ersten Mal war das Sternsinger-Mobil zu Gast in der Katholischen Grundschule Schulstraße.

Der Sternsinger-Rap kommt besonders gut an: „Lauscht auf meine Message“, singt eines der Kinder im Video, das sich die Dritt- und Viertklässler der Katholischen Grundschule im Sternsinger-Mobil, das auf ihrem Schulhof geparkt hat, ansehen. „Ich check deine Haustür und zieh gleich weiter. Ich sing meine Lieder, und du gibst mir Geld. Manchmal ist es easy, manchmal richtig hart“, lauten weitere Textzeilen, zu denen die Kinder im Video, die die Gewänder der Sternsinger tragen, munter darauf los rappen.

Zum ersten Mal ist das Sternsinger-Mobil auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule aufgebaut. In einem großen, offenen Anhänger, in dem goldfarbenen Pappkronen von der Decke baumeln, sehen die Kinder den Film und erfahren viel über die Arbeit der Sternsinger und die Situation im Libanon, ein Land, für das das Geld, das die Sternsinger 2020 einsammeln werden, bestimmt ist. Denn: „Frieden! Im Libanon und weltweit“, lautet das Motto der kommenden Sternsinger-Aktion.

„Wir bieten in unserem Mobil Spiel- und Mitmachmöglichkeiten an und nutzen unterschiedliche Medien, um Wissen zu vermitteln“, sagt Susanne Zander, die das Mobil des Kindermissionswerks betreut. Lehrerin Birgit Andresen freut sich, dass die Mutter eines Schülers die Schule auf der Sternsinger-Mobil aufmerksam gemacht hat. „Für die Kinder ist das eine tolle Ergänzung zum Unterricht, wo wir immer das jeweilige Land, das die Sternsinger-Aktion in den Blick nimmt, beleuchten und auf den Alltag der Kinder dort aufmerksam machen“, sagt die Religionslehrerin.