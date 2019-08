Langenfeld/Monheim : Langenfeld will Bushaltestellen begrünen

Langenfeld/Monheim 24 neue Wartehäuschen an Langenfelder Bushaltestellen sollen bepflanzte Dächer bekommen; nach dem Vorbild von Utrecht. In Monheim steht ein SPD-Antrag zur Beratung an.

Neue Buswartehäuschen sollen in Langenfeld begrünte Dächer haben. Nach Angaben des städtischen Umwelt- und Verkehrsamtsleiters Franz Frank will die Stadt bei der Aufstellung von 24 neuen Haltestellen im nächsten Jahr eine überall gelobte Intitiative der niederländischen Stadt Utrecht aufgreifen. Dort hat die Stadt 316 Dächer von Bushaltestellen mit Sukkulenten und Blumen begrünt. Die so genannten „Bee Stops“ geben Bienen und anderen Insekten Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten. Zudem filtern die eingesetzten Sedum-Pflanzen wie etwa Mauerpfeffer den Feinstaub aus der Luft und speichern Regenwasser. Deshalb halten sie es auch über lange Zeit in praller Sonne und bei Trockenheit aus.

„Das ist ein sehr gutes Projekt, das wir im Sinne des Klima- und Insektenschutzes gerne aufgreifen“, sagt Frank. Es füge sich in das Anfang des Monats gestartete städtische Programm zur Dachbegrünung ein, bei dem bislang etwa zehn Bürger einen Zuschuss aus dem jährlich mit 100.000 Euro gefüllten Sondertopf beantragt hätten. Allerdings lassen sich Frank zufolge die in Langenfeld vorhandenen Unterstände an den Haltestellen nicht auf diese Weise begrünen. „Wir haben das prüfen lassen. Aber aus statischen Gründen und auch wegen der Entwässerung geht das nicht.“ Bei dem in Langenfeld üblichen Modell – wie etwa am abgebildeten Busstopp an der Stadtgalerie – halte das Dach die Last des fürs Gedeihen notwendigen Bodens samt Pflanzen nicht aus. „Und zusätzliche Schneemassen schon gar nicht.“

Info Mehrere Städte greifen Utrechts Initiative auf Nachahmer Auch in Düsseldorf, Neuss, Hilden, Remscheid und anderen Städten wird über die Begrünung von Haltestellen diskutiert. Vorreiter Utrecht gilt mit 316 bepflanzten Haltestellendächern (“Bee Stops“) als Vorreiter.

Aber bei der nächstes Jahr in Langenfeld anstehenden Aufstellung von 24 Wartehäuschen entlang der Düsseldorfer, Kölner und Opladener Straße (L219, ehemals B8) seien solche ökologischen Dächer nunmehr fest vorgesehen. „Auch, wenn an anderen Stellen ein Austausch ansteht, wie sicher irgendwann bald mal am S-Bahnhof, sehen wir ab sofort begrünte Dächer vor.“ Die Kosten der Haltestellen tragen die Städte, nicht die Busbetriebe.

Die zurzeit in Langenfeld üblichen Busunterstände (Bild: Haltestelle Stadtgalerie) sind für begrünte Dächer aus statischen Gründen nicht geeignet. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)