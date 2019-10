St. Tönis : „Ruckelei“ in der Innenstadt soll ein Ende haben

St. Tönis Ehrenamtler, die im Rollstuhl sitzende Senioren abholen, fordern andere Pflasterung für die Fußgängerzone.

Hübsch sehen sie aus, die kleinen grauen Pflastersteine in der Fußgängerzone. Für gehbehinderte Menschen, Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator, Frauen mit Stöckelschuhen und kleine Kinder aber stellt das unebene Natursteinpflaster eine Gefahr oder zumindest eine Unannehmlichkeit dar. So sind die Rollstuhlschieber, die regelmäßig mit Senioren des Altenheims in der Innenstadt unterwegs sind, nicht die ersten, die sich über den Straßenbelag auf der Hochstraße beschweren. Von einer „unangenehmen Ruckelei“ ist in dem Antrag die Rede, den die Gruppe im Bau- und Verkehrsausschuss eingereicht hat. Andere Bürger hatten das Pflaster in der Vergangenheit bereits als Stolperfalle bezeichnet.