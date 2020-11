Kranzniederlegung in Vorst : Gedenken ohne Öffentlichkeit am Volkstrauertag

Vorst Gedenkfeiern konnte es wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich geben. Die Bürgermeister in der Region legten Kränze nieder, um der gefallenen Soldaten aus den beiden Weltkriegen zu gedenken.

Auch wenn es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich war, der Kriegstoten am Volkstrauertag im sonst üblichen Rahmen zu gedenken, betonten die Bürgermeister der Städte und Gemeinden in der Region doch, wie wichtig es sei, ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Und so legten sie vielerorts am Sonntag an den Gräbern der gefallenen Soldaten aus den beiden Weltkriegen Kränze nieder.