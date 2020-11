Konstituierende Sitzung in Tönisvorst : Technische Panne bei der Einladung zur Ratssitzung

Der alte Stadtrat im Rathaus an der Hochstraße in St. Tönis. Der neue Rat soll erstmals am 19. November zusammenkommen. Foto: Emily Senf

Tönisvorst Die Einladung für die erste Sitzung des neuen Stadtrats am 19. November wurde offenbar nicht fristgerecht versendet. Nun werden die Mitglieder gefragt, ob sie dem Termin trotzdem zustimmen.

Bei der Versendung der Einladung zur konstituierenden Ratssitzung am 19. November in Tönisvorst hat es eine technische Panne gegeben. Nicht alle der 48 Ratsmitglieder konnten den Link in der E-Mail mit der Einladung öffnen, die am Freitag, 6. November, versendet wurde. Weil das Problem erst am Samstag, 7. November, behoben werden konnte, ist die fristgerechte Einladung „streng genommen damit nicht erfolgt“, räumt Stadtsprecherin Catharina Perchthaler ein. Sie muss den Mitgliedern laut Geschäftsordnung mindestens zwölf Tage vor dem Sitzungstag zugehen, den Tag der Absendung nicht eingerechnet.