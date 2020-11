Bildungseinrichtungen in Tönisvorst : Jugendeinrichtungen und Bücherei geöffnet

Bildungseinrichtungen in Tönisvorst

Tönisvorst Für die Besucher des JFZ und der Stadtbücherei in St. Tönis sowie des Wohnzimmers in Vorst gibt es aktuell allerdings weiterhin Regeln zu beachten. Welche das sind, erfahren sie hier.

Im zweiten Corona-Lockdown dürfen einige Bildungseinrichtungen öffnen: In Tönisvorst sind das neben der Stadtbücherei die beiden städtischen Jugendfreizeitzentren. Dabei gibt es für die Besucher aber einige Regeln zu beachten, informiert die Stadt.

Acht Kinder und Jugendliche können gleichzeitig den offenen Bereich des Jugendfreizeitzentrums (JFZ) an der Gelderner Straße 61 in St. Tönis nutzen. Zusätzlich dürfen je Gruppenangebot (beispielsweise das jetzt anstehende Weihnachtsbasteln) acht Teilnehmer mitmachen. Atmungsintensive Angebote wie der Hip-Hop- oder Tanzkurs sind allerdings bis auf Weiteres nicht erlaubt. Das Gleiche gilt für Musikkurse.

In der gesamten Einrichtung gilt Maskenpflicht und Abstandsgebot. „So haben wir beispielsweise die Tische bei den Bastelangeboten auseinandergezogen, so dass immer der Mindestabstand eingehalten werden kann“, erläutert Petra Schippers, Leiterin der städtischen Einrichtung. Zwar sind gemäß Verordnung zehn Personen in den Räumlichkeiten zugelassen, weil aber zwei Betreuungspersonen anwesend sind, dürfen nur acht Kinder teilnehmen. Für die Nachverfolgung müssen sie ihre Kontaktdaten hinterlassen.